FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 2. Dalga operasyonda aralarında binbaşı ve yarbayın da bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul başta olmak üzere 21 ilde toplamda 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, 1 TÜBİTAK eski çalışanı ve 1 asker tabibin bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.