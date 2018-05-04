Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 2. Dalga operasyonda, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında binbaşı ve yarbayın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖnün Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı

04 Mayıs 2018 11:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tuzla Piyade Okulu mahrem yapılanmasına ilişkin 2. Dalga operasyonda aralarında binbaşı ve yarbayın da bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul başta olmak üzere 21 ilde toplamda 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, 1 TÜBİTAK eski çalışanı ve 1 asker tabibin bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.


Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç