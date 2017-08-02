FETÖ'nün üç numaralı ismi Akıncı Üssü'ndeki görüntülerini kabul etmedi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın ikinci celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Bazı siyasi parti üyeleri ile sivil toplam örgütleri de davayı takip etti. Bugünkü celsede ilk olarak darbe girişiminin üç numaralı ismi olduğu belirtilen FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz savunma yaptı. Batmaz'a darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri gösterildi. Eski 4. Ana Jet Üst Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in kendisine asker selamı verme görüntüleri gösterilen ve bilirkişi raporunda görüntülerin kendisi olduğu yönündeki rapor anımsatılan Batmaz, "Ben de size soruyorum; 'darbe gecesi ve hadiseler' isimli başlık altında benim bir faaliyetim olduğu yönünde bir ifade geçiyor mu?" diyerek kaçamak cevap verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Bu görüntülerdeki kişi siz misiniz, değil misiniz?" diye tekrardan sordu. Batmaz, "İddianamedeki ifadelere havale ediyorum bu soruyu" diye cevapladı. Giray sorusunu tekrarlarken, resimlere rağmen Batmaz, "Değilim" cevabını verdi. Batmaz'ın bu sözlerine salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler ile avukatları tepki gösterdi.

Birini kabul etti, diğerini kabul etmedi

Batmaz'a daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki fotoğrafları gösterildi. Batmaz, "Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo görüntülerini kabul etmiyorum ama Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

Batmaz'ın cevapları üzerine Giray, "Bilirkişi tarafından tüm görüntü ve sizin savcılık makamında çekilen fotoğraflarınız incelendi. Fotoğraf ve görüntülerde eşleştirme yapıldı ve 7 derecede yapılan değerlendirme sonucunda her iki görüntülerin de size ait olduğunu kesin tanımlama olarak belirlemiş. Şimdi ne diyeceksiniz?" şeklinde sordu. Batmaz, "Atatürk Havalimanı'ndaki benim ama Akıncı Üssü'ndeki ben değilim" diyerek cevabını yineledi.

"Peki bu görüntülerdeki kişi size benziyor mu?" sorusuna tepki gösteren Batmaz, "Benim olmadığımı söylediğim kişinin bana benzeyip benzemediğini nasıl sorarsınız" ifadesini kullandı. Batmaz'ın ters yanıtlar vermesine kızan Giray, "Ben sorarım, siz cevabınızı verin" diye uyardı. Batmaz bu kez, "Ben değilim" yanıtını verdi.

Dava, Batmaz'ın savunmasıyla devam ediyor.

Abdullah Sarıca