FETÖ'nün 'Ümitçi' timine eş zamanlı operasyon: 7 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli olup bir dönem FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği söylenen daha sonra bazı sebepler ile iletişimini kesen askeri şahıslar olduğunu belirledi. "Ümitçi" diye tabir edilen şahıslara yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona ilişkin emniyetten yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yazılı açıklama şöyle: “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul ve Mersin illerinde 13 adrese 11.07.2017 günü saat 06.00'da yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.”