Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün OMÜ yapılanmasına yönelik 6 gün önce operasyon düzenlemiş, aralarında ByLock kullandıkları ileri sürülen yardımcı doçent, araştırma görevlileri, okutman, öğretim görevlileri, idari personel ve işçilerin bulunduğu 6'sı kadın 15 kişiyi gözaltına almıştı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yrd. Doç. G.K., araştırma görevlileri M.Y. ve E.G., idari personeller M.G. ve M.D. ile taşeron işçi C.T. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 9 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay