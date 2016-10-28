Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ'nün üniversite yapılanmasına 12 tutuklama

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına 12 tutuklama

Samsun merkezli, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde FETÖ yapılanmasına yönelik 9 il ve 1 ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan toplam 39 kişiden 12'si tutuklanırken, 27 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


28 Ekim 2016 09:36

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik 3 gün önce Samsun merkezli Vezirköprü ilçesi ile İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Mersin, Isparta, Kastamonu ve Muğla illerinde bulunan 54 adrese 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında öğretim üyesi, araştırma görevlisi, daire başkanı, müdür, okutman ile değer çalışanların da bulunduğu 7'si kadın 39 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 39 kişi dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gece sabaha kadar devam eden mahkeme bu sabah sona erdi ve 12 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 27 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: fetö operasyonu, Samsun, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!