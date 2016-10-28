Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik 3 gün önce Samsun merkezli Vezirköprü ilçesi ile İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Mersin, Isparta, Kastamonu ve Muğla illerinde bulunan 54 adrese 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında öğretim üyesi, araştırma görevlisi, daire başkanı, müdür, okutman ile değer çalışanların da bulunduğu 7'si kadın 39 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 39 kişi dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gece sabaha kadar devam eden mahkeme bu sabah sona erdi ve 12 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 27 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay