Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik bu sabah Samsun merkezli Vezirköprü ilçesi ile İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Mersin, Isparta, Kastamonu ve Muğla illerinde bulunan 54 adrese 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında öğretim üyesi, araştırma görevlisi, daire başkanı, müdür, okutman ile değer çalışanların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu aranan 5 kişi daha yakalanarak operasyonda gözaltı sayısı 34'e yükselmiş oldu. Gözaltına alınanlar Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muammer Ay