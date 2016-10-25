Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik dün sabah Samsun merkezli Vezirköprü ilçesi ile İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Mersin, Isparta, Kastamonu ve Muğla illerinde bulunan 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu aranan 2 kişi daha yakalanarak operasyonda gözaltı sayısı 36'ya yükseldi. Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

SAMSUN