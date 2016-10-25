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FETÖ'nün üniversite yapılanmasında gözaltı sayısı 36'ya çıktı

Samsun merkezli kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde FETÖ yapılanmasına yönelik 9 il ve 1 ilçede düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 36'ya çıktı.


25 Ekim 2016 12:36

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik dün sabah Samsun merkezli Vezirköprü ilçesi ile İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Mersin, Isparta, Kastamonu ve Muğla illerinde bulunan 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Polisin yaptığı çalışma sonucu aranan 2 kişi daha yakalanarak operasyonda gözaltı sayısı 36'ya yükseldi. Soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
SAMSUN 

Etiketler: samsun emniyet müdürlüğü


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