Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, İl Başkanlığı ziyareti için Edirne’ye geldi. Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Taner Albayrak’ı ve genç ülkücüleri ziyaret eden Kılavuz’u, ülküdaşları bozkurt işareti yaparak, ‘tekbir’ ve ‘Gençlere kılavuz, Olcay Kılavuz’ sloganlarıyla karşıladı. Genç ülkücülerle tek tek tokalaşan Kılavuz, İl Başkanı Albayrak ile bir süre sohbet etmesinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“Devlete baş kaldıran kim varsa başı kesilmelidir”

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan askeri darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ ile mücadele kapsamında, Ülkü Ocakları olarak sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, “Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü için büyük bedeller ödemiş bir kutlu teşkilatız. Dolayısıyla bebek katili canavarlar, PKK terör örgütü neyse FETÖ’de dünden bugüne aynıdır. FETÖ kendisini gizlemiş, saklamış, insanları ‘Allah’ diyerek aldatmış, ‘ahlak’ diyerek en büyük ahlaksızlığı, şerefsizliği yapmış bir tehlikeli yapıdır. Dolayısıyla biz her zaman FETÖ’nün Türkiye adına, Türk milleti adına büyük bir tehlike ve tehdit unsuru olduğunu dile getirdik. Yer altından sessiz ve korkunç bir dalga olaraktan düşünüyorduk. Devletimizin ve milletimizin her yerine nüfus etmiş ve maalesef ki insanlarımızı böyle dini duygularla aldatmış bir yapıdır. Yalandan ağlayaraktan, yapmacık ağlamalarla insanlarımızı kandırmıştır. Maalesef insanların hakların yemiştir, sınavını kazanan kardeşlerimizin sınavlarını maalesef iptal etmişlerdir. Kendi yandaşlarını, candaşlarını bir yerlere getirmişlerdir. Biz her zaman devletimizin içerisinde alternatif bir yapının olmamasını arzu ederiz. Devlet esastır. Devlete baş kaldıran kim varsa başı kesilmelidir. Asla hiçbir şekilde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yapılara da izin vermemelidir. Hele hele bu son dönemde FETÖ ile mücadele noktasında gerçekten bu FETÖ denilen terör örgütünün içerisinde bulunan üst düzey tabakalarına da el uzatmaları gerekir diye düşünüyoruz. Hak edenlere en büyük hakkı, darbeyi, en büyük cezayı devletimiz vermelidir” ifadelerini kullandı.