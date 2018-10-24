FETÖ'nün üst düzey yöneticileri hücre evinde yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde örgüt üyelerinin saklandığı ‘gaybubet evi' olarak adlandırılan bir hücre evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün yöneticileri arasında yer alan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararları bulunan TSK personel sorumlusu Erkan İnce ve ByLock kullanıcısı Selim Bulut gözaltına alındı.

Hücre evinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 7 ayrı cep telefonu, harddisk ve taşınabilir 2 internet modemi ile 1 USB bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan FETÖ zanlılarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman

