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FETÖ'nün yabancı öğrenciler sorumlusu adliyeye sevk edildi!

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün yabancı öğrenciler sorumlusu olduğu tespit edilen şahıs polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖnün yabancı öğrenciler sorumlusu adliyeye sevk edildi!

04 Mayıs 2018 11:44

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün Samsun'daki sözde yabancı öğrenciler sorumlusu olduğu iddia edilen Nusret Ç. ile öğrenci evleri sorumlusu olduğu öğrenilen eşi Kevser Ç. 7 gün önce gece yarısı İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.


Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Kevser Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi verilerek elektronik kelepçe takılmasına karar verilirken, polisteki sorgusu tamamlanan Nusret Ç. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.  

 

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