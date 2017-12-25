FETÖ'nün yeğeni ByLock kullandığını kabul etti

FETÖ’yle bağlantısının olmadığını öne süren yeğen Gülen, örgütün kripto haberleşme programını kullandığını kabul etti. Programı, Rusya’da çeviri yapması konusunda anlaştığı Adnan Öztürk tarafından yüklediğini iddia eden Gülen, “Buluştuğumuz yerde ben çeviri yaparken telefonuma ByLock denen programı yükledi. Kendisine ‘bu program ne?’ diye sorduğumda bana ‘bu programdan haberleşelim’ dedi. Bu programda sadece bu şahıs ekli idi” dedi. İfadesinde sadece ByLock’u kendisine yükleyen kişiyle (Adnan Öztürk) görüştüğünü söyleyen yeğen Gülen’in “selman812” kullanıcı adıyla 397 mesaj aldığı, 266 mesaj gönderdiği, 5 mail gönderdiği, 29 mail aldığı, 3 arama aldığı ve 4 arama yaptığı tespit edildi.Gülen’in ve eşinin örgüte ait Bank Asya’da ortak hesaplarının bulunduğu da belirlendi. FETÖ elebaşının Bank Asya’yı kurtarma çağrısının ardından söz konusu ortak hesaba 8 bin TL para yatırdıkları belirlendi.