Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte ekonomik destek sağlandığı ve kara para aklandığı belirlenen 2 ayrı yemek firmasına geçtiğimiz gün operasyon düzenlemişti. Firmalarda yöneticilik yapan A.K. (43), K.T. (55), G.Ç. (65), N.Ç. (40) ve çalışanlar A.Ö. (33), İ.A. (37), H.K. (49), M.B. (42), Ü.A. (45), İ.Ç. (28), R.K. (24), O.T. (44), M.K. (62), Y.D. (38), T.D. (29) ve İ.K. (29) operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler gözaltı işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan K.T., İ.A., R.K., A.K., T.D., İ.K., M.K., ve Ü.A. mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yemek şirketleri üzerinden, ihaleye fesat karıştırıldığı, kara para aklandığı, FETÖ'ye ekonomik destek sağlandığı iddia edilirken, şirketlerin topladıkları kurban etlerini Afyonkarahisar’daki bir sucuk fabrikasına sattıkları ileri sürüldü.

Medeni Topaloğlu



