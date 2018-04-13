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FETÖ’nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yürütülen soruşturmada örgütün "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını kullandığını tespit etti.

FETÖnün yeni haberleşme programı ortaya çıktı

13 Nisan 2018 10:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yürütülen soruşturmada, örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu olan ve yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmen olan Engin kod adlı E.K.’dan ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital verilerde önemli bir delile rastlandı. TÜBİTAK tarafından yapılan dijital delillerin incelemesi sonucunda, örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ’’2048 Fun and Relaxing Puzzle Game’’ oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programının indirilerek kullanıldığı tespit edildi.

70 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI 

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY sözde Deniz Kuvvetleri yapılanması bünyesinde, Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı rütbelerindeki 2’si ihraç, 2’si açığa alınmış, 11’i halen görevde olan toplam 15 Deniz Kuvvetleri mensubu ile 37’si asker şahıslardan sorumlu olan ve “öğretmen, müdür yardımcısı ve müdür” kademelerinde tabir edilen sivil yönetici ile sivil yöneticilerle birlikte örgütsel işlerde görev yaptığı anlaşılan 18 sivil yönetici eşi kadın şahıstan oluşan toplam 70 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. 

Yusuf Melikoğlu 

 

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