FETÖ'nün yeni yapılanmasına 28 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri, 25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 131 şüpheliden 117'si gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin, İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve Şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları belirtilmişti. Ayrıca, örgüt üyelerinin kendi aralarında haberleşmek için yeni bir kriptolu program kullandıkları tespit edilmişti.

FETÖ'nün Ege Bölgesi'nde kurulan yeni yapılanmasının, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları öne sürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 117 şüpheliden 44'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 28'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil İbrahim Karabıyık