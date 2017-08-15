Diğer
Kategoriler

FETÖ'nün yeni yapılanmasının sözde 'İzmir imamı' tutuklandı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasının sözde "İzmir imamı" olduğu iddia edilen zanlı ve eşi ile sözde "Bornova imamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

FETÖnün yeni yapılanmasının sözde İzmir imamı tutuklandı

15 Ağustos 2017 00:13

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Temmuz'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerini yaptığı operasyon sonucu örgütün faaliyetlerini organize ettiği ve sözde ''İzmir imamı'' olduğu iddia edilen H.K. ve eşi M.K. ayrıca ''Bornova imamı'' olduğu öne sürülen E.U. gözaltına alınmıştı. Öğretmen olduğu ve FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı öğrenilen H.K.'nın Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasında önemli görev üstlendiği bilgisine ulaşılmıştı. Öte yandan, H.K.'nın üzerinde ve iki adresinde yapılan aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali, eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulunmuştu. Ele geçirilen yüklü miktardaki dövizden 442 bin 15 ABD dolarının, H.K'nin evindeki yastığın içine tülbente sarılmış halde bulunmuştu.

Ayrıca, FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki ''Altın Şehir'' adı altında yeni yapılanmasına 25 Temmuz'da Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlemişti. Örgütün faaliyetlerini organize ettiği iddia edilen H.K. ve eşi M.K. örgütün deşifre olduğunu düşünerek, 12 yaşındaki çocuğu ile yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtilmişti. Gözaltına alınan örgütün sözde "İzmir imamı'' olduğu ileri sürülen H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu iddia edilen E.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, bir bölümü yastığa saklanmış halde bulunan yüklü miktardaki paranın ailelerinden kalan bazı malların satışı ve birikimlerinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: Eto, imam, İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç