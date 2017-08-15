FETÖ'nün yeni yapılanmasının sözde 'İzmir imamı' tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Temmuz'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerini yaptığı operasyon sonucu örgütün faaliyetlerini organize ettiği ve sözde ''İzmir imamı'' olduğu iddia edilen H.K. ve eşi M.K. ayrıca ''Bornova imamı'' olduğu öne sürülen E.U. gözaltına alınmıştı. Öğretmen olduğu ve FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı öğrenilen H.K.'nın Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasında önemli görev üstlendiği bilgisine ulaşılmıştı. Öte yandan, H.K.'nın üzerinde ve iki adresinde yapılan aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali, eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulunmuştu. Ele geçirilen yüklü miktardaki dövizden 442 bin 15 ABD dolarının, H.K'nin evindeki yastığın içine tülbente sarılmış halde bulunmuştu.

Ayrıca, FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki ''Altın Şehir'' adı altında yeni yapılanmasına 25 Temmuz'da Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlemişti. Örgütün faaliyetlerini organize ettiği iddia edilen H.K. ve eşi M.K. örgütün deşifre olduğunu düşünerek, 12 yaşındaki çocuğu ile yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtilmişti. Gözaltına alınan örgütün sözde "İzmir imamı'' olduğu ileri sürülen H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu iddia edilen E.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, bir bölümü yastığa saklanmış halde bulunan yüklü miktardaki paranın ailelerinden kalan bazı malların satışı ve birikimlerinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Halil İbrahim Karabıyık

