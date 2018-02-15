FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12’si tutuklu 22 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih (Fetullah) K., Abdullah B., İbrahim Ö., Muhammed Ç., Mustafa Dağcan Ş., Osman G., Serdal Ş., Tamer C., Yusuf D., Mustafa B., Ergün Y., İbrahim E., İbrahim Ş., Kürşat Hakan O., Muzaffer A., Recep U., Süleyman Hakan S., Şaban Ç., Harun Akif K., Mehmet Rıfat K. ve Bünyamin Y.’yi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9’ar yıl hapse çarptırdı.

Sanıklardan Selahattin A. hakkındaki dosyanın ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.