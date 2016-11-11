Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu ve ‘emniyet imamı’ oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan ve gözaltına alınan Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli "Adil" kod adlı öğretmen Adem C. ve Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli "Ebubekir" kod adlı infaz koruma memuru Sadık Y., emniyette yapılan sorgulamanın ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. ‘Emniyet imamı’ oldukları öne sürülen zanlıların Yozgat'taki polis memurlarından sorumlu oldukları, toplantı, sohbet düzenledikleri ve himmet parası topladıkları, polisler için il dışına geziler düzenledikleri iddia ediliyor.

Ömer Ertuğrul