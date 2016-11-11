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FETÖ’nün Yozgat emniyet imamları tutuklandı

Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’nün ‘emniyet imamı’ olduğu iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖnün Yozgat emniyet imamları tutuklandı

11 Kasım 2016 17:36

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu ve ‘emniyet imamı’ oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan ve gözaltına alınan Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli "Adil" kod adlı öğretmen Adem C. ve Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli "Ebubekir" kod adlı infaz koruma memuru Sadık Y., emniyette yapılan sorgulamanın ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. ‘Emniyet imamı’ oldukları öne sürülen zanlıların Yozgat'taki polis memurlarından sorumlu oldukları, toplantı, sohbet düzenledikleri ve himmet parası topladıkları, polisler için il dışına geziler düzenledikleri iddia ediliyor.  

Ömer Ertuğrul


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