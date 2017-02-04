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FETÖ'nün yurdu kız pansiyonu oldu

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, FETÖ’nün öğrenci yurdu olarak yaptırdığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

FETÖnün yurdu kız pansiyonu oldu

04 Şubat 2017 14:26

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Eğitme devredilen öğrenci yurtlarından Demokrasi Şehidi Polis Memuru Ferhat Koç’un ismi verilen 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu ikinci yarı yılda faaliyete geçecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kala çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Üçer, tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Üçer daha sonra Hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Neziha-Kazım Atıcı İmam Hatip Ortaokulunda incelmelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız’ın da hazır bulunduğu programda açıklamalarda bulunan Üçer, daha önce FETÖ’cülerin öğrenci yurdu olarak yaptırdığı ve hain darbe girişimi sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen yurtta incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Uzun süredir burada tadilat çalışmaları yapılıyordu. Artık bu çalışmalarda son geldik. Bugün itibariyle yurdumuzun her türlü ihtiyacını karşıladık ve öğrenci nakillerimizi gerçekleştirdik. 6 Şubat Pazartesi itibariyle 110 kişilik kız pansiyonumuz tam kapasite hizmet vermeye başlayacak. Bununla birlikte hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Neziha-Kazım Atıcı İmam Hatip Ortaokulumuz da artık eğitime hazır. Bu okulumuzda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacak. 16 derslik olarak yapılan okulumuza 214 öğrencimizin nakil işlemleri yapıldı. Biz ilçemizde eğitimin kalitesinin daha da artması için tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunun en açık göstergesi de ilçemizde sınıf başına düşen öğrenci sayısının Milli Eğitim Bakanlığımızın standartlarında olmasıdır. O nedenle eğitim bizim önceliğimiz olmaya devam edecektir” diye konuştu.
 


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