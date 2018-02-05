FETÖ'nün yurdu, okul oldu

Turhal ilçesinde bulunan FETÖ/PDY öğrenci yurdu olarak kullandığı ilçe merkezinde bulunan Müftü Mahallesindeki bina ilkokula dönüştürüldü. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ikinci döneminde FETÖ'nün yurt olarak kullandığı bina ilkokul olarak hizmet vermeye başladı. Atatürk İlkokulu olarak faaliyet geçen okulun açılışına AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Üçer, öğrencilere ikinci dönemde başarılar dileyerek 200 bin liralık bir tadilat çalışması ile FETÖ yurdunun okula dönüştürüldüğünü kaydetti.

Kaymakam Üçer,"Bu bina milli eğitime devredildiğinde aslında bu durumda değildi. Harap ve bitap bir vaziyette idi. Çatısı akmış, bütün tesisatı kullanılamaz halde idi. Biz buraya Milletvekilimiz Celil Beyin destekleriyle çıkarttığımız yaklaşık 200 bin lira ödenekle tadilat çalışması yaptık. Okulumuzun kalorifer ve elektrik tesisatının tamamı yenilendi. Kısacası okulumuzun her bir köşesi öğrencilerimizin kullanımına uygun hale getirildi. Burada 16 dersliğimizi kullanmaya başladık. Fakat ilerleyen zamanda ihtiyaç olduğu takdirde okulun en üst katı kullanıma açacağız" dedi.

Üçer, Turhal'da birçok yerde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devlete geçen binalar, yurtlar ve okulların olduğunu ifade ederek,"Tabi zamanında bu binalar bizim vatandaşlarımızın hayırseverlik duygularını, yardımseverlik duygularını ve inanç duygularını istismar ederek toplanan paralarla yapıldı. Milletin paralarıyla yapılan bu binalar, mülkiyetleri devlete geçince gerçek anlamda milletin malı oldular." diye konuştu.

AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer ise eğitimin önemine değinerek,"Mesele birlik olmamız ve çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve güçlü olmaktır. Millet güçlü olursa Devlet güçlü olur, Devlet güçlü olursa bu milletin başı dik olur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Atatürk İlkokulunun açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

Nurhan İçmez