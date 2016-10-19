Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında FETÖ’ye ait bir öğrenci yurdunun sorumlusu Yılmaz K.’nin evine operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde şüphelinin evine giden polis ekipleri, evde buldukları bazı dokümanlar, bilgisayar kayıtları ve cep telefonlarına el koydu. Yapılan ev aramasının ardından gözaltına alınan Yılmaz K. sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Yılmaz K.’nin sorumlu olduğu öğrenci yurdu bir süre önce FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında el konularak, Kredi Yurtlar Kurumu’na devredilmişti.

Yılmaz K.’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Vedat Kılıç