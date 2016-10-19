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FETÖ’nün yurt sorumlusu gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında ilçedeki yurt sorumlusu bir kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


19 Ekim 2016 11:50

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında FETÖ’ye ait bir öğrenci yurdunun sorumlusu Yılmaz K.’nin evine operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde şüphelinin evine giden polis ekipleri, evde buldukları bazı dokümanlar, bilgisayar kayıtları ve cep telefonlarına el koydu. Yapılan ev aramasının ardından gözaltına alınan Yılmaz K. sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Yılmaz K.’nin sorumlu olduğu öğrenci yurdu bir süre önce FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında el konularak, Kredi Yurtlar Kurumu’na devredilmişti.

Yılmaz K.’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Vedat Kılıç

Etiketler: FETÖ’nün yurt sorumlusu


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