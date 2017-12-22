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FETÖ/PDY AİBÜ yapılanması davasında karar verildi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve rektör yardımcısı Mehmet Bahar’ın da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY üniversite yapılanması davasında karar verildi.

FETÖ/PDY AİBÜ yapılanması davasında karar verildi

22 Aralık 2017 17:21

Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski rektör yardımcısı Mehmet Bahar’ın da bulunduğu 10'u firari, 20'si tutuklu 77 akademisyenin yargılandığı davada karar duruşması gerçekleştirildi.

Bolu Belediye Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve aileleri katıldı. Saat 15.30’da başlayan duruşmada mahkeme heyeti sanıklardan son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.

Rektör ve yardımcısına beraat

Davada tutuksuz olarak yargılanan eski Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve rektör yardımcısı Mehmet Bahar’la birlikte 17 kişinin beraatlerine karar verildi.

48 kişiye ceza verildi

Duruşmada bulunan tutklu ve tutuksuz sanıklardan toplam 44’üne ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında, 4 kişiye ise, ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 1 yıl ile 3 yıl arasında ceza verildi. Sanıklardan 2 kişi için de ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Davada tutuklu yargılanan 20 sanıktan 8’i hakkında ceza verilmesine rağmen, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunun dışına çıkan sanık ailelerinden yakınları ceza alanlar gözyaşlarına boğuldular. Haklarında beraat kararı verilen eski AİBÜ Rektörü Hayri Coşkun ve rektör yardımcısı ise sevinçlerini yakınlarına sarılarak gösterdiler.

Faruk Çidem
 

 

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