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FETÖ/PDY çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davası kapsamında açılan davanın öğleden sonraki bölümünde FETÖ'nün "Meclis imamı" olduğu iddia edilen eski AK Parti İzmir Milletvekili İlhan İşbilen savunma yaptı.

FETÖ/PDY çatı davası

22 Kasım 2016 21:23

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğleden sonraki oturumunda sanıklardan İlhan İşbilen'in savunması dinlenildi. Savunmaya geçmeden önce SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan tutuklu sanık eski Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca söz isteyerek iddianamenin kendisine fiziki olarak ulaşmadığını söyledi. Dijital olarak iddianamenin elinde olduğunu ancak bilgisayara ulaşma noktasında sıkıntı yaşadığını anlatan Karaca, fiziki olarak iddianamenin kendisine ulaştırılmasını mahkeme başkanından talep etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Karaca'nın talebini kabul etti.

İşbilen'in avukatlığını eski CHP'li vekil Atilla Kart yapıyor

Duruşmada ilk savunmayı istihbarat birimlerinde ve devlet içinde özel yapıyı hazırlayan isim olduğu iddia edilen eski İzmir Milletvekili İlhan İşbilen yaptı. İşbilen'in müdafi avukatlığını ise eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın yapması dikkat çekti. Hayatı boyunca izzet ve onuruyla yaşadığını ifade eden İşbilen, 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını söyledi. İşbilen, gençlik yıllarından bu yana şahısların veya kurumların desteğini almadığını öne sürdü. İşbilen'in savunmasında uzun süre hayatını anlatması tartışmalara neden oldu. Müşteki avukatları hayat hikayesini anlatan İşbilen'in savunma yapmadığına dikkat çekerek, hayat hikayesini okuduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı Giray, İşbilen'i uyararak Fethullah Gülen ile ilişkilerini anlatmasını istedi. Fethullah Gülen ile ilk tanışmasını anlatan İşbilen, İzmir'deki Kestane Pazarı Kur'an Kursuna gittiğini ve daha sonra kursa müdür olarak atanan Gülen ile bu şekilde tanıştığını söyledi. Genç yaşlarında kendisinin berber olduğunu anlatan İşbilen, Gülen'i de tıraş ettiğini söyledi.
Asya Finans'ın kurucusu olduğu iddia edilen İşbilen, bunun yalan ve iftira olduğunu savundu.
Mahkeme Başkanı Giray, İşbilen'e "Fethullah Gülen ismi savunmada bir kere geçti. Kestane Pazarı'nda Kur'an kursu müdürlüğü yaptıktan sonra oraya devam ettiniz mi" diye sordu. İşbilen, Gülen'i sadece tıraş ettiğini ve onunla başka bir bağının olmadığını iddia etti. İşbilen, cemaatin çekirdek isimlerinden olduğu iddialarını yalanlayarak, cemaat ile hiçbir bağının olmadığını öne sürdü. İşbilen, cemaat için ev temin ettiği iddialarını da yalanladı. Giray'ın, Kestane Pazarı'nda 14 kişilik çekirdek grubun 'hizmet hareketi'ni kurduğu iddialarını sorması üzerine İşbilen, "Böyle bir şeyin içerisinde olmadım. 14 kişilik grubu ben burada duyuyorum. Benim FETÖ ile bir ilişkim yok" dedi.

17-25 Aralık soruşturması sonrası istifa eden milletvekillerinin arasında yer aldığının hatırlatılması üzerine İşbilen, "Ben milletvekilliğine girerken de çıkarken de hepsini kendi irademle yaptım. Kimsenin talimatıyla istifa etmedim" yanıtını verdi.

Duruşmanın Savcısı Serdar Coşkun, İşbilen'e FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini sordu. Coşkun'un "15 Temmuz'da sen hapisteydin. 15 Temmuz'un olacağını biliyor muydun" sorusu üzerine İşbilen, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bir bilgisinin olmadığını ve böyle bir şeyin içinde olmayacağını öne sürdü.
Dava yarın diğer sanıkların dinlenilmesiyle devam edecek.
 

Etiketler: Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ PDY çatı davası


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