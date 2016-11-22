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FETÖ/PDY çatı davasında "ara verme" gerginliği

FETÖ/PDY çatı davasında, iddianamenin özetinin okunması sırasında hastalığı nedeniyle duruşmaya ara verilmesini isteyen Hidayet Karaca’ya mağdur ailelerinden bir kişi tepki gösterdi.

FETÖ/PDY çatı davasında &quot;ara verme&quot; gerginliği

22 Kasım 2016 13:45

"Beklemek zoruna mı gitti? Ben 7 yıldır bekliyorum" diyerek tepki gösteren kişi mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY çatı davasında Mahkeme Başkanı Selfet Giray iddianamenin özetini okuduğu sırada SEGBİS görüntülü konuşma sistemiyle duruşmaya katılan Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca duruşmaya ara verilmesini talep etti. Karaca’nın "Efendim hastalığım nedeniyle sabah hastaneye gittim ve oradan geldim. Ara vermeyecek misiniz?" diye sorması üzerine salondan tepki geldi. Ergenekon davasında yargılanırken intihar eden Ali Tatar’ın yakını, "Benim kardeşim kalbime kanını bıraktı. Bekleyin, beklemek zoruna mı gitti? Ben 7 yıldır bekliyorum. Yüzüme bakın katiller" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Giray’ın talimatıyla Tatar’ın yakını salondan çıkarıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından Giray, duruşmaya ara verdi.

Etiketler: FETÖ/PDY davası, FETÖ/PDY operasyonu, Hidayet Karaca


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