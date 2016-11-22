"Beklemek zoruna mı gitti? Ben 7 yıldır bekliyorum" diyerek tepki gösteren kişi mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY çatı davasında Mahkeme Başkanı Selfet Giray iddianamenin özetini okuduğu sırada SEGBİS görüntülü konuşma sistemiyle duruşmaya katılan Samanyolu Genel Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca duruşmaya ara verilmesini talep etti. Karaca’nın "Efendim hastalığım nedeniyle sabah hastaneye gittim ve oradan geldim. Ara vermeyecek misiniz?" diye sorması üzerine salondan tepki geldi. Ergenekon davasında yargılanırken intihar eden Ali Tatar’ın yakını, "Benim kardeşim kalbime kanını bıraktı. Bekleyin, beklemek zoruna mı gitti? Ben 7 yıldır bekliyorum. Yüzüme bakın katiller" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Giray’ın talimatıyla Tatar’ın yakını salondan çıkarıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından Giray, duruşmaya ara verdi.