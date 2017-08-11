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FETÖ/PDY davasında ara kararı verildi

Karabük'te 7 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında ara karar verildi.

FETÖ/PDY davasında ara kararı verildi

11 Ağustos 2017 18:14

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar İdris Kayabaşı ve Taner Gürbüz ile tutuksuz sanıklar G.S, M.K, O.Y. T.C. ve S.D ile avukatları hazır bulundu.
Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar ve avukatları kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını savunarak tahliyesini, tutuksuz sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Kayabaşı ve Gürbüz'ü, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

Tutuksuz sanıklardan S.D. ve G.S. hakkında beraat kararı veren heyet, diğer sanıkların dosyasının ise tefrik edildiğini belirtti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve müzekkere cevaplarının beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

Çetin Uzunkara
 

Etiketler: fetö, PDY


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