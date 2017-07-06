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FETÖ/PDY firari şüphelisi Ankara’da yakalandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan firari şüpheli Ankara’da yakalandı.

FETÖ/PDY firari şüphelisi Ankarada yakalandı

06 Temmuz 2017 14:14

Şüpheli M.Y.’nin soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda 2004 yılından 2016 yılına kadar FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim faaliyetleri gösteren ve OHAL kapsamında yayınlanan KHK’lar ile faaliyetlerine son verilen şirketlerde dershane öğretmeni olarak çalıştığı tespit edildi. M.Y.’nin çalıştığı bu şirketlerde Tekirdağ, Kırklareli ve Ankara'da faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

M.Y. örgütün tayin, atama sistemine tabi olduğu, legal görünümlü illegal yapılanmada örgüte nitelikli eleman temin etme ve tüm dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS ile yapılan sorgusunu müteakip tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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