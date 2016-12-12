Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde 17 ilde operasyon gerçekleştirildi. Adıyaman merkezli Ankara, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde 40 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 40 şahıstan 31’i gözaltına alındı. Operasyonda 5 muvazzaf asker, 6 askeri öğrenci, 2 iş adamı olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 31 şahıstan 17’si birkaç gün önce emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, bu şahıslardan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 13 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında emniyette ifadeleri tamamlanan 31 şahıstan 14'ü sabahın erken saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Cihan Kizir

ADIYAMAN