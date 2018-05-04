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FETÖ/PDY operasyonunda 13 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Muğla merkezli 19 ilde 39’u muvazzaf, ikisi ihraç, deniz, sahil güvenlik ve jandarma teşkilatı bünyesinde görevli personel için alınan gözaltı kararı sonrası 40 şüpheli yakalanmıştı.

FETÖ/PDY operasyonunda 13 tutuklama

04 Mayıs 2018 20:42

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edildi. Muğla merkezli operasyonda Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Van, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne irtibat ve iltisakı tespit edilen 40 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildiler. Şüphelilerden S.K., H.D., M.E.Y., C.D., H.Y., O.K., F.Ö., M.B., M.A., F.K., E.İ., M.M.A. ve A.G. olmak üzere 13 şüpheli tutuklanırken, 27’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bekir Tosun
 

 

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