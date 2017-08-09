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FETÖ/PDY operasyonunda 21 tutuklama

18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Bylock kullandığı tespit edilen 21 kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda 21 tutuklama

09 Ağustos 2017 16:37

FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa illerinde 64 ayrı noktada 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yakalanan 31 kişiden 21'i tutuklanırken, 10'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 

Taşkın Sarıca


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