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FETÖ/PDY operasyonunda 7 tutuklama!

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda 7 tutuklama!

03 Şubat 2018 11:28

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Konya, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheliden 16’sı yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 7 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, sorguları halen devam eden 9 kişinin ise bu hafta içi adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

 

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