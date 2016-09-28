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FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye çıkarılan 58 kişiden 39'u tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 58 kişiden 39'u tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye çıkarılan 58 kişiden 39u tutuklandı

28 Eylül 2016 08:55

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde Bylock kullanıcısı olan 58 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin alınmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden Yusuf A., Mehmet Emin G., Ayşe Ç., Menderes Ü., Emine C., Esra Ç., Serkan S., Mustafa O., Halil K., İhsan T., Ömer S., Sefa G., Nihal A., Mustafa B., Osman A., talip S., Mustafa I., Zeki Ç., İsmail S., Ali D., Zekayi Ş., Muhammet T., Erdinç Ç., Erkan K., Bilal B., Yavuz G., Doğan A., Dursun K., Ebru A., Hüseyin Ç., İlhan G., Kadir B., Hakan G., Muhammet E., Mücahit A., Ali T., Emre S., Erol S., Hacı Bayram K. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme 39 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan 39 kişi cezaevine teslim edildi. 

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Kayseri emniyet müdürlüğü


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