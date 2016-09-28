Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde Bylock kullanıcısı olan 58 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin alınmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden Yusuf A., Mehmet Emin G., Ayşe Ç., Menderes Ü., Emine C., Esra Ç., Serkan S., Mustafa O., Halil K., İhsan T., Ömer S., Sefa G., Nihal A., Mustafa B., Osman A., talip S., Mustafa I., Zeki Ç., İsmail S., Ali D., Zekayi Ş., Muhammet T., Erdinç Ç., Erkan K., Bilal B., Yavuz G., Doğan A., Dursun K., Ebru A., Hüseyin Ç., İlhan G., Kadir B., Hakan G., Muhammet E., Mücahit A., Ali T., Emre S., Erol S., Hacı Bayram K. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme 39 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan 39 kişi cezaevine teslim edildi.