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FETÖ/PDY operasyonunda Binbaşı gözaltına alındı

FETÖ/PDY operasyonunda Binbaşı gözaltına alındı
FETÖ/PDY operasyonunda Binbaşı gözaltına alındı

Balıkesir 9.Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Binbaşı H.K., FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde göz altına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında binbaşı rütbesinde görevli H.K. adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. H.K. adlı şahsın Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.  

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