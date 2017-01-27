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FETÖ/PDY soruşturmasında 11 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 11 şüpheli mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturmasında 11 tutuklama

27 Ocak 2017 00:37

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)soruşturması kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen eski emniyet çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11 şüpheli mahkemece tutuklandı. 16 şüpheli hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verildi. 

Bylock kullandığı tespit edilen ve aralarında eski Emniyet Müdürü, eski Emniyet Amiri, eski Başkomiser, eski Komiser, aktif ve görevden uzaklaştırılan Komiser Yardımcıları, eski ve halen aktif görevde bulunan Polis Memurlarının bulunduğu toplam 38 kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıktı. Kara sonrası Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 37 hedefe yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlandıktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden eski Emniyet Amiri F.T., Komiser S,Y., Komiser Yardımcıları O.T., M.C.K., T.A., T,Ö. ve S.Ş., Polis memurları A.B., Z.K., M.S. ve A.B. olmak üzere 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eski Emniyet Müdürleri E.S. ve A.K., Emniyet Müdür Yardımcısı A.O., Şube Müdürü M.O.A., Emniyet Amiri M.K., Başkomiser M.O., Komiser İ.H., Komiser Yardımcıları C.Ç., H.H.K. ve M.A. ve 6 polis memuru mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri kişi TEM Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı. 6 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmaların kararlılıkla devam edeceği açıkladı. 

Bekir Tosun


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