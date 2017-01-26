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FETÖ/PDY soruşturmasında 12 tutuklama

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta Yozgat merkezli Ankara, Kırşehir, Sinop, Giresun, Kayseri ve Hatay illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturmasında 12 tutuklama

26 Ocak 2017 08:29
FETÖ/PDY soruşturmasında 12 tutuklama - Tıkla İzle

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında akademisyen ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise dosyasının Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında olmasından dolayı Aksaray'a sevk edildi. 

Bahadır Muhlis Gökgül

Etiketler: 12 tutuklama, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi


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