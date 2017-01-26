Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında akademisyen ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise dosyasının Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında olmasından dolayı Aksaray'a sevk edildi.

Bahadır Muhlis Gökgül