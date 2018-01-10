FETÖ/PDY soruşturmasında 16’sı muvazzaf 24 asker adliyede

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak merkezli başlatılan operasyonda “kripto” askerlere yönelik operasyonda 16’sı muvazzaf 24 asker gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli gerçekleştirilen operasyonda Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de eş zamanlı düzenlenen operasyonda ardışık telefon numaraları ile maskelenen, randevu sistemi ile buluştukları 2013 ila 2016 arasında örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen şüphelilerin bugün İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Aralarında albay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay ile askeri okuldan ihraç edilen askeri öğrencilerin de bulunduğu şüpheliler, Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 19’unun ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istediği öğrenildi.

Barış Doğan

