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FETÖ/PDY soruşturmasında 2 tutuklama

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 iş adamından 4’ü adliyeye sevk edildi. İş adamlarından 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


02 Kasım 2016 10:01

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hafta sonu 8 iş adamını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş adamlarından 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Önce Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şahıslardan M.İ.A. takipsizlik kararı ile mahkemeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, diğer iş adamları ise hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye çıkartılan iş adamlarından Abdullah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa T. M. ve Mustafa Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Öztürk

Etiketler: 2 tutuklama, FETÖ/PDY soruşturması


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