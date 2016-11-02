Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hafta sonu 8 iş adamını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş adamlarından 4’ü bugün adliyeye sevk edildi. Önce Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şahıslardan M.İ.A. takipsizlik kararı ile mahkemeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, diğer iş adamları ise hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye çıkartılan iş adamlarından Abdullah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa T. M. ve Mustafa Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Öztürk