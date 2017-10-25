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FETÖ/PDY soruşturmasında 26 asker tutuklandı

Osmaniye merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturmasında 26 asker tutuklandı

25 Ekim 2017 19:07

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 56'sı muvazzaf olmak üzere 77 askeri personelden gözaltına alınan 65'inin emniyetteki işlemleri tamamlandığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre adliye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 5'i savcılık tarafından salıverildi, 34'ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 12 şüphelinin ise başka soruşturmalar kapsamında cezaevinde olduğu kaydedildi.

Osmaniye merkezli 33 ilde 11 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma başlatılmıştı. 

Resul Özdil

Etiketler: 26 asker tutuklandı, fetö, osmaniye, PDY

 

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