FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 78 kişiye ceza yağdı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalarda kararlar ardı ardına çıkmaya başladı. Bazı sanıkların ‘darbeye teşebbüs’, bazılarının ise ‘örgüt üyeliği’ suçundan yargılandığı davalar 26 Mayıs 2017 tarihinden itibaren karara bağlanmaya başladı.

Sanıklardan Yarbay G.K. mahkeme kararıyla beraat ederken, en ağır cezayı alan komiser Fatih Nacar ‘darbeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘örgüt üyeliği’ suçundan 9 yıl hapis cezası aldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 asker, 21 çeşitli kurumlarda memur, 1 emniyet müdür yardımcısı, 1 emniyet şube müdürü, 2 komiser, 25 polis memuru, 4 öğretmen, 1 doktor, 1 hemşire, 1 inşaat mühendisi, 1 inşaat teknikeri, 4 esnaf, 2 öğrenci, 1 çiftçi, 1 işçi, 2 emekli, 2 danışman ve 4 serbest meslek sahibi olmak üzere toplam 78 kişinin cezası belli oldu. Cezası belirlenen sanıklar cezaevine gönderildi.

Çoğu tutuklu ve cezası belli olan 78 kişi ve aldıkları cezalar şu şekilde:

“Askerler G.K. beraat, S.B. 9 yıl, A.K. 7 yıl 6 ay, C.A. 4 yıl 2 ay.

Memurlar A.A. 6 yıl 3 ay, G.T. 1 yıl 6 ay 22 gün, İ.B. 3 yıl 1ay 15 gün, İ.D. 7 yıl 6 ay, İ.O. 9 yıl, İ.Ş. 9 yıl, M.A. 4 yıl 2 ay, M.B. 9 yıl, M.Y. 7 yıl 6 ay, M.A. 3 yıl 1 ay 15 gün, M.D. 1 yıl 6 ay 22 gün, S.Y. 1 yıl 6 ay 22 gün, S.B. 6 yıl 3 ay, T.D. 1 yıl 6 ay 22, V.D. 10 yıl 6 ay, Y.D. 1 yıl 6 ay 22 gün, Y.D. 1 yıl 6 ay 22 gün, Y.E. 3 yıl 1 ay 15, İ.K. 9 yıl, R.A. 4 yıl 2 ay, M.K. 7 yıl 6 ay.

Polis memurları M.Ç. 9 yıl, A.A. 7 yıl 6 ay, E.Ç. 7 yıl 6 ay, K.G. 9 yıl, M.H. 7 yıl 6 ay, H.E. 9 yıl, M.K. 9 yıl, S.K. 9 yıl, V.K. 9 yıl, D.D. 7 yıl 6 ay, G.D. 7 yıl 6 ay, M.A. 7 yıl 6 ay, M.İ. 3 yıl 1 ay 15 gün, R.C. 9 yıl, S.B. 3 yıl 1 ay 15 gün, O.K. 7 yıl 6 ay, M.K. 3 yıl 1 ay 15 gün, O.A. 4 yıl 2 ay, H.A. 7 yıl 6 ay, M.K. 7 yıl 6 ay, K.C. 5 yıl, H.İ.D. 7 yıl 6 ay, A.Ü. 9 yıl, M.M. 9 yıl, G.Ö. 4 yıl 2 ay.

Komiserler Ş.A. 9 yıl, F.N. ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl.

Emniyet müdür yardımcısı İ.İ. ceza verilmesine yer olmadığı, emniyet şube Müdürü S.E.T. 12 yıl.

Öğretmenler T.Y. 5 yıl, M.Y. 10 yıl 6 ay, E.K. 7 yıl 6 ay, A.K. 6 yıl 3 ay.

Öğrenciler A.Y. 3 yıl 1 ay 15 gün, M.A.K. 2 yıl 1 ay.

Doktor İ.H.Ş. 3 yıl 1 ay, hemşire A.Ö. 7 yıl 6 ay, inşaat mühendisi K.U. 10 yıl 6 ay, inşaat teknikeri F.K. 6 yıl 3 ay.

Esnaf M.H.G. 10 yıl 6 ay, E.K. 10 yıl 6 ay, Ş.I. 2 yıl 6 ay, A.T. 1 yıl 6 ay 22 gün,

Çiftçi R.F. 7 yıl 6 ay, İşçi E.D. 10 yıl 6 ay, emekliler M.B. 7 yıl 6 ay, B.K. 7 yıl 6 ay.

Danışman M.E. 6 yıl 3 ay, Ö.D. 3 yıl 1 ay 15 gün, serbest meslek sahipleri A.A. 6 yıl 3 ay, Ş.Y. 7 yıl 6 ay, A.S. 10 yıl 6 ay, B.U. 3 yıl 1 ay 15 gün.”

Ahmet Arslantaş