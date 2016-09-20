Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman Ç. isimli şahıs emniyette ki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Osman Çimen tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında tutuklanan Osman Ç. daha önce TKDK İl Koordinatörlüğünde görev yaparken sözleşmesi fesih edilmişti.