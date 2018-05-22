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FETÖ/PDY'nin 'Altın Çocuğu' tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve FETÖ/PDY'nin 'Altın Çocuklar' adını verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan Zeki G. tutuklandı.

FETÖ/PDYnin Altın Çocuğu tutuklandı

22 Mayıs 2018 22:08

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de bir alışveriş merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla eşi eski hakim Sevda G. ile yakalanan FETÖ/PDY'nin "Altın çocuklar" ismini verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan firari sanık eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki G. tutuklandı. Ekipler, operasyon çerçevesinde şüpheli Zeki G.'nin yaşadığı ikamette yaptığı aramada, buzdolabına saklanmış 14 bin 400 Euro, çiftin adlarına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, diz üstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. 

 

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