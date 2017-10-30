FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanması davası

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik açılan davanın ikinci duruşması başladı. 56’sı tutuklu 82 sanığın yargılandığı dava Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatlar alındı. Duruşma solunu yetersiz olduğu gerekçesiyle sadece tutuklu sanıkların birinci derece yakınları alındı.

Duruşmanın sabahki oturumunda bazı sanıklara örgütünü şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ dosyalarında bulunan detaylar sorulurken, duruşmada, FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle aranırken teslim olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan S.A.'nın savunması alındı.

Sanık S.A., savunmasında, kamu görevinden ihraç olduktan sonra çevresindekilerin bakışlarından rahatsız olduğunu ve bir süreliğine İstanbul’a gittiğini söyledi. FETÖ/PDY örgütü ile hiçbir ilgisinin olmadığını iddia eden S.A., “Denizli'ye döndüğümde evimin kapı kilidinin değiştirildiğini fark ettim. Durumdan şüphelenip, avukatıma danıştığımda hakkımda soruşturma olduğunu öğrendim ve teslim oldum " dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okullarındaki öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 61 öğretmen tutuklanmış, 7 Haziran’daki ilk duruşmasının ara kararında 8 tutuklu sanık tahliye edilmişti. 3 tutuksuz sanık ise örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları belirlenmesinin ardından tutuklanmıştı.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan sanık eski öğretmenler, “FETÖ/PDY üyeliği, ByLock kullanımı, KHK'yla kapatılan sendika ve dernek üyelikleri, Bank Asya hesapları, sohbet toplantıları, örgüt adına bağış toplama gazete ve dergi aboneliği” suçlarından yargılanıyor.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

Medeni Topaloğlu