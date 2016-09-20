Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışmalarını hızla sürdüren Aksaray Emniyet Müdürlüğü, Aksaray’ın Bylock yöneticileri ve kurum imamları olduğunu tespit ettikleri 3 kişiyi takibe aldı. Bir süredir teknik ve fiziksel takip yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yapılan takibin ardından FETÖ’nün Aksaray Emniyet Müdürlüğü İmamı ve Bylock yöneticisi Bülent Başkaya’yı (36) Yozgat'ta gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Bülent Başkaya’nın Aksaray’da Sabah Dershanesi’nde öğretmen olarak görev yaptığı, ardından 2011 yılında KPSS’den yüksek puan alarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na uzman olarak atandığı, Yozgat'ta görev yaptığı öğrenildi. Bülent Başkaya’nın komiserlik sınavında kendi yapılanmaları arasında yer alan polis memurlarına sınav sorularını verdiği, birçok polis memurunun sınav sorularını alarak komiser olduğu öğrenildi.

Aksaray merkezde gerçekleştirilen operasyonda ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü imamı ve Bylock sorumlusu olan Menderes Akdere (42) ile eşi Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ablası olan Filiz Akdere (40) operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.