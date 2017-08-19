FETÖ'ün 'emniyet yapılanması'na İstanbul merkezli 9 ilde operasyon

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 19 emniyet personeline yönelik operasyon başlattı. Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 'emniyet yapılanması'na yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sadık Kahraman

