Örgüte himmet adı altında para topladıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin ise arandığı kaydedildi.

Balıkesir polisi 5 ilde ’abla’ operasyonu gerçekleştirdi. FETÖ/PDY örgütü içinde ’abla’ olarak nitelendirilen ve örgüte himmet adı altında para topladıkları iddia edilen 11 kişi Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 10 kişinin ise arandığı kaydedildi. Şüphelilerin örgüt içinde haberleşmede kullanılan ’Bylock’ adı programı kullandıkları iddia edildi.