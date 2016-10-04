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FETÖ’ye ait kitaplar yol kenarında bulundu

Kars’ta FETÖ’ye ait yaklaşık 200’e yakın kitap, yol kenarına atılmış olarak bulundu.


04 Ekim 2016 16:41

Edinilen bilgilere göre, 156 Jandarmayı arayan bir vatandaş arazide içerisinde dini içerikli kitaplar bulunan bir torba bulunduğunu ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma olay yerine intikal etti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede yol kenarına atılmış vaziyette FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen tarafından yazılmış terör örgütüne ait yaklaşık 200 adet kitap ele geçirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kitaplar jandarma tarafından muhafaza altına alınırken, kitapların kim veya kimler tarafından atıldığı ise araştırılıyor.

Öte yandan olayla ilgili Kars Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilirken, FETO’ya ait kitaplar ise Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: fetö, kars, kitaplar


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