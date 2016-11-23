Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından 10 ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bayrak” operasyonunda Turgutlu Devlet Hastanesi bilgi işlem çalışanı Ö.G., Turgutlu Devlet Hastanesi çalışanı M.G., ihraç edilen hemşire A.Ş., ihraç edilen sağlık memuru M.P. ve Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi M.Ş.A. gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda 1 adet Fetullah Gülen’e ait kitap, 1 adet 1 dolarlık banknot, ayrıca M.Ş.A.’nın ev aramasında 188 karton kaçak sigara ele geçirildi.