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FETÖ'ye ilaç götürmeye çalışan zanlı tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışındaki hastanelerine ilaç götürmek üzereyken yakalanan zanlı tutuklandı.

FETÖye ilaç götürmeye çalışan zanlı tutuklandı

30 Ocak 2018 18:01

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kayseri merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat illerinde 6 şahsa karşı yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar arasında bulunan emekli olduğu anlaşılan A.S. isimli şahsın imamet ettiği ev ile aynı şahsa ait bir bağ evinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışında bulunan özel hastanelerine götürülmek üzere hazırlanan çok sayıda ilaç ve yine örgüt lideri tarafından yazılan kitaplar ve örgüte ait dergi ve yayınlar ele geçirilmişti.

Yaklaşık 6 gün süren işlemler sonrasında A.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: fetö, ilaç, Kayseri emniyet müdürlüğü

 

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