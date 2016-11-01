FETÖ'nün mağdurlarından birisi olan Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mesut Başak, 1980'li yıllarda bu yapı tarafından TSK'dan uzaklaştırıldı. FETÖ, Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı yıllarda da Prof. Dr. Başak'ın peşini bırakmadı. Prof. Dr. Mesut Başak, bu yapıyla mücadele için Yalova Üniversitesi rektörlüğüne aday oldu.

Yalova Uygulama Oteli'nde bir basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Başak, "15 Temmuz kalkışmasından önce böyle düşüncem yoktu. 15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasından sonra bu yapının üniversitelerde ne kadar etkili olduğunu gördük. Son zamanlardaki tutuklanma ve açıklanma olayları da bunun en somut göstergeleridir. Ben eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyum. 1980'den beri TSK'da bu yapılanmayı yakından müşahede etmiştim. Bazı kumpaslarla benim de TSK'dan ayrılmama sebep oldular. Ayrıca Yalova Üniversitesi'ndeki görevim esnasında da, Üniversite Yönetim Kurulu'ndan çıkartılmama sebep olundu. Dolayısıyla FETÖ'nün bu yapılanmasına karşı kendimde bir sorumluluk hissettim. Bu bu yapının Yalova Üniversitesi ve diğer üniversitelerden de yok edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için aday oldum" dedi.

Başak, "Öte yandan üniversitemizin kuruluşundan itibaren FETÖ ile olan ilişkilerini gördük. Bu yapı üniversitede yapılacak bir çok güzel işin önüne geçti. Dolayısıyla bir takım hatalar yapıldı. En basitinden Yalova Üniversitesi'nin kuruluş yeri ile ilgili yanlışlar yapıldı. 940 dönüm bir üniversite için çok küçük bir alan. Kütahya'da sadece bir yerleşkenin büyüklüğü 7 bin 500 dönüm kadar. Burada da üniversite arazisi çevresinde bir takım arazilerin kapatılması ile ilgili düşünceleri olduğu söyleniyor. Bunda FETÖ'nün parmağının olduğu da biliniyor" diye konuştu.

Saim Çotuk