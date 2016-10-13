Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte maddi destek ve elaman kazandıran kapatılan Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu mütevelli heyetine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Operasyona ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "OHAL kapsamında kapatılan Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı’nın, FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantısı olduğu, vakfın gerçekte bir vakıf yapılanması olmadığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne maddi destek sağlayan, üye kazandırmaya çalışan ve örgütün amaçlarına hizmet eden bir yapılanma olduğu tespit edilmiştir. Vakfın yönetim kurulu mütevelli heyete başkanlık yapan toplam 5 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış olup 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.