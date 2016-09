Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Eskişehir’de yapımı devam eden stadyumun açılışa hazır hale gelmesine çok az bir zaman kaldığını belirtirken, FETÖ’yle mücadelede de her kurumdaki çalışmaların başında bizzat Bakanların görev aldığını anlattı. Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) Ankara’dan Eskişehir’e gelen Bakan Kılıç, ilk olarak Vali Azmi Çelik’i makamında ziyaretti. Daha sonra gerçekleştirdiği AK Parti İl Teşkilatı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kılıç, herkesin merakla, heyecanla beklediği büyük stadyum projesinin sonuna gelindiğini söyledi. “Sonuna geldiğinden kastımız, açılış yapılma düzeyine erişmek üzere” diyen Bakan Kılıç, “Bir iki eksiği var ama şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde speküle edilmemesi gereken bazı ve daha önceki tecrübelerimizden edindiğimiz tecrübeler neticesinde yaptığımız çalışmalar var. Sahanın, zeminin ve stadın her açıdan hazır olarak Eskişehirspor’un kullanımı açısından en üst ve ideal seviyede olması gerekiyor ki biz bu stadyumu futbol müsabakalarına açalım. Çünkü daha önce edindiğimiz tecrübe; acele edilirse, bazı işler eksik bırakılırsa daha sonra sezon boyunca onun sıkıntısını çekiyorsunuz. Ama stadyumun bazı noktalardaki halledilmesi gereken unsurları var. Onların da artık oradaydı, buradaydı, öyleydi, böyleydi demeden tüm Eskişehir’in sahip çıkarak halledeceği konular var. Ben inanıyorum ki buradaki tüm sorumluluk makamında olan herkes bununla ilgili gerekli adımları atacaktır. Biz şöyle düşünüyorduk, böyle düşünüyorduk derseniz eğer 130-140 milyon liralık bir yatırım değeri olan, gerçekten şehre farklı bir anlam katan güzelim yatırımı herhalde buradan alıp taşıyacak değiliz. Dolayısıyla hep beraber burada yapılması gereken gerekli adımlar atılacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig’deki maçların yayın hakları konusu

Bir gazetecinin, “TFF 1. Lig'in yayın haklarında kafa karışıklığı var, sorun nereden kaynaklanıyor?” sorusuna da Bakan Kılıç, “Bu, TFF ile yayıncı kuruluşlar arasında yapılacak çalışmalar sonrası neticelenecek olan bir durum. Ama bu çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede bunu açıklığa kavuşturmuş olacaklar diye düşünüyorum. Biz de o noktada gerekli desteği vermeye devam ediyoruz”

“Kurumlardaki çalışmalarda bizzat Bakanlar görev alıyor”

Kılıç, FETÖ’ye mücadele konusunda da bir soruyu yanıtlayarak, “FETÖ’nün neler yapabileceğinin en büyük göstergesi 15 Temmuz gecesi yaşandı. Dolayısıyla adil olacağız ama acımayacağız. Acırsak çünkü nelerin yapılabileceğini gördük. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Yeni alınan bilgiler doğrultusunda. Tabi bunların hepsinin istihbarat, emniyet ve adli makamlar açısından yapılan çalışmaları var. Her Bakanlıkta, her kurumda olduğu gibi kendi kurumumuzun içindeki yaptığımız çalışmalar var. Bununla alakalı herkesin duruşu belli. Hükümetimizin bu noktadaki hem çalışma azminde, hem de kararlılığında her şeyi sayın Başbakanımız açıkladı. Kurumlardaki çalışmalarda bizzat Bakanlar görev alıyor. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra bunların hepsiyle alakalı olan çalışmaların incelenmesiyle ilgili kurumlarımız bize sunuyor. Bu noktada devam ediyoruz” diye konuştu.

“En büyük mağduriyeti Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları gördü”

Çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini aktaran Bakan Kılıç, “Tabii ki itirazlar olabiliyor. Bununla alakalı gerekli çalışmalar yapılıyor. Ama şunu unutmayalım. En büyük mağduriyeti Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları gördü. 15 Temmuz gecesi Türkiye mağdur oldu. Çünkü bu ülkesine, milletine ihanet eden ve ihanet etmek noktasında hiçbir şekilde geri durmayan, milletimizin en büyük temsil tecelligahı olan TBMM’ye bomba atabilecek kadar, vatandaşına silah çekip ateş edecek kadar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ateş altına alacak kadar alçaklaşan, hainleşen ve ülkesine, milletine, bayrağına ihanet edenlere karşı kimsenin müsamaha göstermesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bununla alakalı itirazı olanların başvuracağı yerler bellidir. Ama itiraz olabilir diye çalışmalarımıza ara verecek değiliz” şeklinde konuştu.

“Günlük çalışmalarımıza devam ediyoruz”

“İşte bu hafta içinde İstanbul'da imzaladığımız Eurolig Final Four finallerinin İstanbul'da olması. Yani bu Türkiye'deki birçok organizasyonun artık uzun süre yapılamayacağı iddiasına giren bazı mihraklara, Türkiye'yi olumsuz anlamda anmak isteyen ulusal ve uluslararası kuruluşlarda olumsuzluk pompalamak isteyenlere karşı herhalde en güzel cevaplardan biridir. Bununla beraber 2017 yılında Samsun'da işitme engelliler olimpiyatı olacak. Bununla beraber birçok uluslararası müsabaka ve toplantı var. Önümüzdeki hafta İstanbul’da, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı’nı yapacağız. Şuanda 20’nin üzerinde misafir bakan Türkiye’ye gelmek üzere teyit verdi ve sayı her giden gün artıyor. Dolayısıyla biz kararlı bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz. İnşallah hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde gelece ülkemizi en kuvvetli şekilde taşıyacağız.”

Daha sonra Bakan Kılıç, Yenikent Mahallesi’nde yapımı devam eden bir spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Öte yandan kentteki ziyaretleri ve incelemeleri gün boyu sürecek olan Bakan Kılıç’a AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da eşlik ediyor.

Kadir Çetin - Selim Kuşcu