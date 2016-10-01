FETÖ’nün, çözüleceği veya itirafçı olacağı şüphesi bulunan üst düzey tutuklu yöneticiler için önlem almaya başladığı öğrenildi. Örgütün, mal varlıklarına el konulan elemanlarının ailelerinin finansman sorununu çözdüğü ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcılar, ailelerin yüklü kredi ve kredi kartları borçlarının ödendiğini tespit etti. Konuyla ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, üst düzey temsilcisi olduğu düşünülen bazı isimler, itirafçı olmak istediklerini söyleyerek örgütün yapısıyla ilgili bilgileri vermeye başlamıştı.

İTİRAF KORKUSU

Örgütün devlet içindeki yapılanmasının çözülmesi için önem taşıyan itirafların bir süredir kesildiği tespiti yapılıyor. Soruşturmayı yürüten savcıların dikkatini çeken bu durumun ardından başka bir sinyal de, tutuklanan isimlerin bazılarının ekonomik durumlarıyla ilgili oldu.

ÖZEL ELEMANLAR

15 Temmuz’un hemen ardından ilk etapta tutuklanan örgüt bağlantılı olduğu düşünülen isimlerin kredi, kredi kartı, ev kirası gibi aylık rutin olarak yaptıkları ödemelerde karşılaştıkları sıkıntı kendini gösterdi. Savcılar, ilk ayın ardından pek çok ismin bu tür borçlarının yasal takibe düştüğünü tespit etti. Ancak bir süre sonra bu borçların toplu olarak kapatıldığı belirlendi. Örgütün, kendisine üst düzey bağlılığı bulunan elemanlarının ailelerinin finansman sıkıntılarını çözerek, kredi, kredi kartı gibi ödemelerini yaptığı anlaşıldı. Örgütün, bu ödemeleri, tutuklu olan elemanların ailelerini sıkıntıdan kurtaracak şekilde sürdürmeye devam ettiği kaydedildi. Bu yeni durumu takibe alan savcıların konuyla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

ŞERİFE GÜZEL - STAR GAZETESİ